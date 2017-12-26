5 نصائح هامة لربة المنزل للحفاظ على لياقتها البدنية

أماني الغامدي(صدى):

قدمت متخصصة في التغذية، عن مجموعة من النصائح الهامة لكل ربات البيوت، تساعدهن في المحافظة على لياقتهن البدنية بشكل مثالي.

1- امنحي نفسك بعض الوقت

حتى لو كان أطفالكِ صغاراً، وفي حاجة إلى الرعاية الكاملة، يجب أن تمنحي نفسك بعض الوقت، واطلبي من زوجك المساعدة ورعاية أطفالكما، على أن تكرسي هذا الوقت في رفع لياقتكِ البدنية بشكل صحيح.

2- حددي أهدافكِ

يجب عليكِ تحديد أهدافكِ، ووضع كل التحديات أمام عينيكِ، والعمل على تذليلها، وتحقيق كل أهدافكِ بمنتهى الثقة في نفسكِ.

3- اعتمدي الأساليب الرياضية القديمة

لو كنتِ لا تستطيعين ممارسة الرياضة على الأجهزة الحديثة، التي تعد غالية السعر ومكلفة إلى حد ما، يمكنكِ الاستعانة ببعض الأساليب القديمة، التي في متناول اليد، مثل تسلق الدّرج ” السلم ” ، أو الانحناء والقرفصاء أثناء جلي وتنظيف الأرضيات، ما يقوي من عضلاتكِ، ويحافظ على لياقتكِ البدنية.

4- شاهدي البرامج الرياضية

في حال كنتِ تشعرين بالوحدة أثناء ممارسة الرياضة، لم لا تبحثين عن برنامج رياضي على إحدى الفضائيات، أو حتى على قناة اليوتيوب، لتتبعي التعليمات وتمارسي التدريبات، وكأنك جزء من البرنامج، ما ينهي على الوحدة والملل، ويحقق لكِ متعة إضافية.

5- اذهبي إلى الصالة الرياضية

أما إذا وجدتِ هذه البرامج الرياضية مملّة، ولا تحفزكِ على ممارسة الرياضة، فلا ضرر إذن من الذهاب إلى إحدى الصالات الرياضية، والتعرّف بصديقات جُدد، من أجل إيجاد دافع لكِ للاستمرار في المحافظة على لياقتكِ، ومن ثم صحتكِ.