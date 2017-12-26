خزانة تثير جدل نشطاء مواقع التواصل بلونها

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صورة لخزانة بجوارير أثارت الجدل بسبب لونها الذي اختلف عليه الجميع.

وانقسم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأي البعض لونها أزرق وبجوارير سوداء، فيما رأى البعض أنها باللون الأبيض وبجوارير ذهبية، وهو ما دفعهم لنشر الصورة بين أصدقائهم لمعرفة اللون الحقيقي وهو ما أصابهم بالجنون .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، فقد اتضح أن اللون الأصلي للخزانة هو الأزرق والأسود كما أكد بعض النشطاء، حيث كشف العلماء وفقًا لتقارير أجنبية أن الانقسام اللوني الذي حدث يعود إلى ظاهرة تسمى بالوهم البصري الذي يجعلنا نرى الألوان مختلفة عما هي عليه بالأساس، وهو ما حدث مُسبقًا مع فستان باللونين الأبيض والذهبي وحذاء بألوان تسببت في الانقسام المثير للجدل .