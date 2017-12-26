بعد احتجازه 10 أشهر.. الإفراج عن موظف الصليب الأحمر المُعتقل لدى الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أطقلت مليشيا الحوثي الإيرانية، سراح أحد موظفي الصليب الأحمر الدولي، بعد احتجازه 10 أشهر.

وكانت مليشيا الحوثي احتجزت باجحيش بديع الله سنائي، موظف الصليب الأحمر، في 5 إبريل الماضي،دون الكشف عن الأسباب، بالإضافة لاحتجاز والده الذي لم يتم الإفراج عنه بعد.

ووجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رسالة شكر إلى بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة؛ لمساعدتها في الحفاظ على موظفيها.

وشهدت اليمن، الفترة الماضية ارتفاع وتيرة انتهاكات الحوثي ضد عمال الإغاثة الإنسانية.