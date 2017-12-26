” مرور الرياض ” تبحث حلولا مؤقتة لمشكلة ازدحام دوار مستشفى المملكة

حمود العنزي(صدى):

تعمل الإدارة المرورية في الرياض على إيجاد حلول مؤقتة لمشكلة الكثافة المرورية على في أحد التقطاعات بالعاصمة حتى يتم البدء في استكمال التصاميم النهائية للحلول الأخيرة التي ستسهم في استكمال مشروع طريق الملك عبدالعزيز في الاتجاهين شمالًا وجنوبًا.

وينتظر بدء العمل في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق التخصصي (امتداد طريق الثمامة) والتقائه مع طريق الإمام سعود بن فيصل ( دوار مستشفى المملكة) الأكثر كثاقة مرورية لتنفيذ حلول مؤقته، على أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة تزامنًا مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي.