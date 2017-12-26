بالفيديو.. هدفان لـ ” هاري كين ” يحققان له رقما قياسيا

نواف السالم(صدى):

حقق اللاعب هاري كين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، رقما قياسيا ليكن أول من سجل 38 هدفا في عام واحد بالدوري الإنجليزي.

وحصل كين على هذا الرقم بعد تسديد هدفين في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي للاعب آلان شيرر، المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي، الذي حققه في عام 1995 بتسجيل 36 هدفا.

يذكر أن هاري كين من مواليد ٢٨ يوليو ١٩٩٣، ويبلغ من العمر 24 سنة.