تدشين الهوية الجديدة للنشاط الطلابي بـ ” تعليم عسير “

محمد بن طحيطح (صدى):

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، اليوم الهوية الجديدة لإدارة النشاط الطلابي تحت شعار ( التحول نحو التمكين ) وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني.

وأكد آل كركمان في كلمة له على أهمية تعزيز دور النشاط الطلابي في الميدان التربوي، والتوسع في الشراكات مع الطلاب والقادة والمعلمين التي تسهم في بناء خطط وبرامج النشاط ، وبما يسهم في تحقيق مشروع التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030م .

من جهته تناول مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني، أهمية مواكبة الفترة الراهنة من خلال إحداث تحول في البرامج المقدمة ، وفق أساليب متطورة، على أن يلعب التمكين فيها الدور الأساس، مثمنا الجهود المبذولة.

وكان مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أحمد العُمري استهل اللقاء بعرض محاور الهوية الجديدة، فيما قدم رئيس قسم البرامج العامة والتدريب الأستاذ فواز الربيعي عرضا عن التحول إلى التمكين في برامج النشاط، ثم قدم رئيس قسم النشاط العلمي الأستاذ يحيى عبود عرضا عن تعزيز وتطوير وتمهين الموارد البشرية، وآخر قدمه رئيس النشاط الكشفي الأستاذ محمد هزازي عن تطوير المنشآت، كما قدم مساعد مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ علي خلف عرضا عن الجوائز والمبادرات، وتناول رئيس قسم لتربية الفنية الأستاذ خالد الشهري آلية التوثيق والإعلام، واختتمت المحاور بعرض عن تجويد برامج النشاط قدمه مساعد مدير النشاط الأستاذ عبدالله علون.