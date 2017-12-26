” جورج ويا ” ضمن المُرشحين لرئاسة ” ليبيريا “

ماجد محمد(صدى):

يتنافس أسطورة الكرة جورج ويا، والحاصل سابقًا على جائزة أفضل لاعب في العالم، على رئاسة الدولة الإفريقية ليبيريا مع نائب الرئيسة المنتهية ولايتها جوزف بواكاي.

ولعب ” ويا ” لأكبر أندية أوروبا خلال تسعينيات القرن الماضي وبدايات القرن الحادي والعشرين؛ إذ مثل أندية موناكو، وإيه سي ميلان، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي، ومانشستر سيتي.

ويصوت الناخبون في ليبيريا 2.1 مليون اليوم الثلاثاء ، ضمن جولة الإعادة في الانتخابات؛ وذلك لاختيار رئيس جديد خلفًا للرئيسة إيلين جونسون سيرليف.