جازان توضح سبب تأخير رواتب العاملين

تركي السالم(صدى):

ردت صحة جازان على الشكاوى الموجهة لها بشأن تأخير رواتب العاملين على نظام الخدمة المدنية وقالت أن سبب التأخير هي مشكلة تقنية في البنك وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والتأكد من عدم تكرارها مرة أخرى مؤكدة حرصها على الالتزام بدفع رواتب الموظفين في موعدها.

وقد تقدم موظفو المديرية العامة للشؤون الصحية في جازان وخاصة العاملون على نظام الخدمة المدنية بشكوى من تأخر الرواتب، وطالت هذه المشكلة الموظفين بفرع وزارة الشؤون الإسلامية.

كما أوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان أنه تم حل المشكلة والرواتب ستكون في الحسابات غدًا.