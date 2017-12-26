تونس تدفع بـ 3 لاعبين والخليج يشارك باثنين في أقوى منتخب عربي

ماجد محمد(صدى):

تتميز البلدان العربية الأفريقية والآسيوية بأفضل اللاعبين الفرديين، المعروفين بألعابهم الفريدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث يقع معظمهم في وسط الاحتراف العالمي مع أقوى الأندية العالمية.

وبتجميع أبرز لاعبي الوطن العربي في منتخب واحد، ينتج عنه أقوى منتخب عربي لا يمكن هزيمته أبدًا، حيث تم اختيار اللاعبين بناءً على قيمة وقوة الدوريات التي ينشط فيها اللاعبون ومدى مشاركتهم بانتظام مع منتخبات بلادهم.

وقع في تشكيل المنتخب الأقوى عربيًا، المحترف المصري بنادي التعاون السعودي عصام الحضري واللاعب التونسي أيمن المثلوثي في حراسة المرمى.

وتصدرت المغرب قلب الدفاع ليقع الاختيار على لاعبين مغربيين من أصل 4 وهما المحترف بصفوف يوفنتوس المهدي بنعطية والمحترف بصفوف ريال مدريد أشرف حكيمي، ليأتي بجانبهم المحترف التونسي بصفوف مارسيليا أيمن عبدالنور، ويتقاسم المحترف العراقي بصفوف أودبينزي الإيطالي علي عدنان والجزائري فوزي غلام على المكان الرابع في قلب دفاع المنتخب.

ويدفع المنتخب في هجومه بكلًا من ” المحترف التونسي بنادي الدحيل القطري يوسف المساكني والجزائري المحترف في صفوف بورتو البرتغالي ياسين براهيمي ” ، ليتقاسم السوريين المحترفين بالأندية السعودية عمر السومة وعمر خربيين الهجوم الأساسي.

ويتصدر قائمة خط الوسط المحترف المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح، ويتمركز اللاعبين الجزائري المحترف في صفوف شالكه الألماني نبيل بن طالب والإماراتي عموري على خط الوسط.

ووفقًا لهذا التشكيل تحصل تونس على 3 مراكز في أقوى منتخب عربي، ويحصل كلًا من ” مصر والجزائر والمغرب وسوريا ” على مركزين، بينما تحصل الإمارات والعراق على مركز واحد.