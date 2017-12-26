بالصور.. إتلاف 65 كيلو مواد غذائية بالعيون
أعلنت امانة المدينة المنورة، عن إتلاف 65 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك الآدمي وسوء النظافة العامة لبعض المحلات، بمنطقة العيون.
وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية العيون و تم زيارة عدد من المنشآت الصحية نتج عنها إتلاف 65كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك الآدمي وسوء النظافة العامة لبعض المحلات وتم تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات بحق المحلات المخالفة “.
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