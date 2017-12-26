بالصور.. إتلاف 65 كيلو مواد غذائية بالعيون

نايف السالم(صدى):

أعلنت امانة المدينة المنورة، عن إتلاف 65 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك الآدمي وسوء النظافة العامة لبعض المحلات، بمنطقة العيون.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية العيون و تم زيارة عدد من المنشآت الصحية نتج عنها إتلاف 65كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك الآدمي وسوء النظافة العامة لبعض المحلات وتم تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات بحق المحلات المخالفة “.