هاتف محمول بتقنية الذكاء الاصطناعي

بكين(صدى):

يعد الذكاء الاصطناعي هو المجال العام الذي يغطي كل ما يتعلق بإكساب الآلات صفة الذكاء بهدف محاكاة قدرات التفكير المنطقي الفريدة عند الإنسان، كما يتسم بخصائص تحاكي القدرات الذهنية البشرية، فالآن يمكنك شراء تذاكر السفر عبر الإنترنت ومعرفة إذا كانت طلبات التوظيف لاقت نجاح أم لا.

وصلت تقنية الذكاء الاصطناعي إلى الهواتف الذكية مع إطلاق شركة هواوي لهواتف ميت 10 ، وهواوي ميت 10 برو، وتعد أول الهواتف المزودة بالمعالج الجديد ” كيرين ” 970 وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل توفير خصوصية أكثر لمستخدمي الهواتف.

يتميز معالج كيرين 970 بتوفير أداء أفضل في تقنية الذكاء الاصطناعي بمعدل 25 مرة واستهلاك أقل للطاقة.

تتسم إصدارات هواوي ميت 10 بخاصية الاستجابة الفورية والتعرف اللحظي على الصور والمشاهد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.