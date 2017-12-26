بالصور.. ” القرزعي ” يتابع ” وطن بلا مخالف ” بالقرى المجاورة لأبها

محمد بن طحيطح(صدى):

أشرف سعادة مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي المشرف العام على الحملة الوطنية الشاملة ( وطن بلا مخالف ) فجر الإثنين على انطلاقة ومتابعة أداء هذه الحملة في في القرى المجاورة لمدينة أبها والواقعة على امتداد طريق السودة وهي قرى (شعف آل ويمن، بني مازن، القوز، العزيزة البدلات، الشبارقة، غاوه، المغيديين، العكاس، القصيّر، الوادي الطالع، النجاد، قرى شمال السودة، قرى جنوب السودة).

وعلى ضوء ماتم رصده مسبقاً بكافة المواقع التي قد تكثر بها مخالفات النظام العام ويتواجد بها عددمن مخالفي نظام الإقامة والعمل وكذلك مجهولي الهوية من خلال خطة أمنية محكمة بمشاركة كافة الجهات الأمنية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير على أهمية الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم ، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.

