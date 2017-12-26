جمعية البر بالحرث تودع 140 ألف ريال في حسابات المستفيدين من خدماتها

تركي السالم(صدى):

أودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة الحُرث بمنطقة جازان اليوم، أكثر من 140 ألف ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية البالغ عددها 109 أسر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن حافظ مدخلي أن الإعانات المالية شملت الأسر المسجلة لدى الجمعية والأرامل والأيتام وبعض الحالات الخاصة بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وبين أن عملية إيداع المبالغ في حساب الأسر المستفيدة يأتي ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين ومنها السلال الغذائية والحقائب المدرسية، وغيرها من الخدمات.