نائب أمير مكة يتسلم تقريرا عن مشروعات المدينة الجامعية بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مكتبه بالإمارة في جدة اليوم ، مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، الذي سلم سموه تقريراً عن آخر مستجدات مشروعات المدينة الجامعية بالطائف ، التي تنفذ حالياً على مساحة تقدر بنحو 17 مليون متر مربع بقيمة إجمالية تزيد عن 2.908 مليار ريال.

وتضمن التقرير شرحاً عن مبادرات الجامعة الجديدة ، مبادرة “الطائف من جديد” وما تتضمنه من فعاليات وبرامج تهدف إلى تنمية المجتمع المحلي لمحافظة الطائف ثقافياً وعلمياً واجتماعياً ، فيما شمل التقرير نبذة عن المشروعات المقامة في موقع المدينة الجامعية الجديدة ، التي تتضمن نسبة الأعمال المنجزة ، والمشروعات المتعثرة وسبب تعثرها والإجراءات المتخذة لاستكمال الأعمال فيها.

وبحسب التقرير فإن مشروع المدينة الجامعية الجديد يتضمن منشآت تعليمية ، تشمل جميع الكليات والمعاهد والمراكز المعتمدة بالجامعة ، والعمادات المساندة ، والمستشفى الجامعي ، والمعامل والملحقات التابعة له ، فيما سيخدم مشروع المدينة عند إكماله ما يقارب 90 ألف طالب وطالبة ، كما يحتوي على إسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومباني الأنشطة الرياضية والثقافية.

وقدم التقرير شرحاً عن مبادرة “الطائف من جديد، التي تهدف إلى أن يكون لمحافظة الطائف موقع محوري ومؤثر على المستوى الاجتماعي والحضاري والثقافي والتاريخي ، من خلال مجموعة من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية والتطويرية التي تعتزم الجامعة تنفيذها في الفترة المقبلة ، لمواكبة رؤية المملكة (2030) وخطة التحول الوطني (2020) ، وتهدف إلى تعزيز مساهمة الجامعة العملية في تفعيل دور مجتمع محافظة الطائف وقطاعاتها الحكومية والخاصة في مواكبة التطلعات الوطنية ، وتأسيس وتفعيل ثقافة التنمية المستدامة والمتجددة ، وإبراز محافظة الطائف ، فضلاً عن إعادة بناء دور محافظة الطائف كواحدة من أهم المحافظات الفاعلة والمؤثرة تنموياً.