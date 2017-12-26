بالفيديو.. اندلاع حريق بمبنى إداري في الرياض

علي القحطاني(صدى):

استطاعت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق محدود اندلع بمبنى إداري بالمنطقة، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

ورصدت كاميرة ” صدى ” ، لحظات إندلاع الحريق بالمبنى، والذي اقتصر على امتداد كيابل كهربائية بالمنور.

وتلقت غرفة التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، بلاغًا باندلاع حريق بالمبنى، وعلى الفور توجهت قوات الدفاع المدني، وأخلت المبني من الموظفين، وبدأت معالجة الموقف.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، إن الحريق اقتصر على امتداد كيابل كهربائية بالمنور في الدور الأرضي، ولم تسجل أي حالة إصابة أو وفيات.