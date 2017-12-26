مارسيلينو غارسيا: أصبح ممكنًا وصول ” فالنيسا ” لـ ” التشامبيونز ليغ “

طلال الغامدي(صدى):

أوضح مارسيلينو غارسيا تورال، المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني، أنه يضع أمامه حلم الـ ” تشامبيونز ليغ ” ، مضيفًا أنه أصبح أكثر إمكانيه من الوقت السابق حيث يحتل فريقه المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وقال ” غارسيا ” إنه فخور جداً بلاعبي فريقه، مضيفًا: ” أنا محظوظ بهؤلاء اللاعبين لأنني أستمتع كل يوم ” ، مشيرًا إلى أنه أنه يركز تفكيره فقط على المباراة المقبلة، ولا يرغب في الحديث عن أي أهداف للفريق.

وعن أداء ” أندرياس بيريرا” ، صاحب الـ 21، يرى ” غارسيا ” ، أنه أمرًا طبيعيًا الأداء المتذبذب للاعب؛ نظرًا لصغر سنه، و عن الدفع بالمهاجم الإيطالي سيموني زازا رغم إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي بالركبة، الشهر الماضي، أوضح أنه يشركه في اللعب؛ لأن الفحوصات الطبية أثببت أن بمقدوره ذلك.

وأبدى مارسلينو تعجبه من كونه المدرب الوحيد الذي تم طرده في الليغا منذ بداية الموسم الحالي.