تحقيق أولي بقضية حليب الرضع الفرنسي الملوث ” لاكتاليس “

باريس(صدى):

فتحت إدارة الصحة العامة بنيابة باريس، تحقيقًا أوليًا بقضية حليب الأطفال الرضع الملوث بالسالمونيلا، المنتج من الشركة الفرنسية لاكتاليس، مؤكدة بذلك صحة تلوثه.

وأكد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق قد فتح يوم الجمعة، بتهمة التسبب بدون قصد بجروح، وتعريض حياة الآخرين للخطر، ورغم ذلك لم يتم إجراء سحب المنتج من الأسواق رغم إضراره بالصحة.

وكانت إدارة الصحة العامة بفرنسا، قد أقرت بتشخيص إصابة 31 رضيعًا، تناولوا منتجات للشركة بالسالمونيلا.

وأعلنت شركة لاكتاليس سحب كل منتجاتها من حليب الرضع، المصنوع في كرون بغرب فرنسا، بسبب إثبات تلوثه وإضراره بالصحة.