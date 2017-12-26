بالفيديو والصور.. الأخضر يبدأ استعداده لمواجهة المنتخب العماني

ماجد محمد(صدى):

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، ظهر اليوم، التدريبات الاسترجاعية، ويبدأ في الاستعداد لمواجهة منتخب عمان، ضمن بطولة كأس الخليج ” خليجي 23 ” .

ويلتقي الأخضر منتخب عمان يوم الخميس المقبل، على استاد جابر الدولي بالكويت.

يذكر أن الأخضر حقق الفوز على المنتخب الكويتي في مباراة افتتاح البطولة، والتعادل مع المنتخب الإماراتي أمس الاثنين.