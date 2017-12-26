بالفيديو والصور.. الأخضر يبدأ استعداده لمواجهة المنتخب العماني
أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، ظهر اليوم، التدريبات الاسترجاعية، ويبدأ في الاستعداد لمواجهة منتخب عمان، ضمن بطولة كأس الخليج ” خليجي 23 ” .
ويلتقي الأخضر منتخب عمان يوم الخميس المقبل، على استاد جابر الدولي بالكويت.
يذكر أن الأخضر حقق الفوز على المنتخب الكويتي في مباراة افتتاح البطولة، والتعادل مع المنتخب الإماراتي أمس الاثنين.
📹| شاهد.. المنتخب الوطني يجري تدريبًا استرجاعيًا ظهر اليوم ويبدأ استعداده لمواجهة منتخب عمان pic.twitter.com/04oDqTK7Jw
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) 26 December 2017
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