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بالفيديو والصور.. الأخضر يبدأ استعداده لمواجهة المنتخب العماني

بالفيديو والصور.. الأخضر يبدأ استعداده لمواجهة المنتخب العماني
ماجد محمد(صدى):

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، ظهر اليوم، التدريبات الاسترجاعية، ويبدأ في الاستعداد لمواجهة منتخب عمان، ضمن بطولة كأس الخليج ” خليجي 23 ” .

ويلتقي الأخضر منتخب عمان يوم الخميس المقبل، على استاد جابر الدولي بالكويت.

يذكر أن الأخضر حقق الفوز على المنتخب الكويتي في مباراة افتتاح البطولة، والتعادل مع المنتخب الإماراتي أمس الاثنين.


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