” الغذاء والدواء “: نظام إلكتروني جديد لإصدار شهادات الصلاحية

حمود العنزي(صدى):

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي نظام إلكتروني لإصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المصنعة، وذلك بحضور كل من المشرف على قطاع تقنية المعلومات المهندس طلال السبيعي، والمدير التنفيذي للرقابة على الأسواق المحلية بقطاع الغذاء الدكتور محمد الناصر.

ويأتي النظام الالكتروني الجديد ضمن خطط الهيئة في تطوير أنظمتها تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تحسين بيئة التصدير، و إصدار شهادات صلاحية تصدير المنتجات الغذائية بشكل الكتروني بدءاً من تقديم الطلب وتسلم الشهادات، وانتهاء بإصدار وتصديق شهادات الإرساليات اليومية على مدار 24 ساعة دون الحاجة لمراجعة أحد فروع الهيئة.