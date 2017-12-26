بالصور.. انطلاق ” جاجوار E-Pace 2018 ” المدمجة بأداء وتصميم الفهد الإنجليزي

طلال الغامدي(صدى):

اعتادت جاجوار أن تقدم سياراتها المتوحشة لتقتحم المنافسة في كافة الفئات وتفرض شخصيتها أينما ذهبت، وهو ما تقوم به سيارتها الكروس اوفر الجديدة E-Pace والتي تعد سيارة مدمجة بأداء وتصميم وروح الفهد الإنجليزي قادرة على المنافسة بشراسة وسط هذه الفئة.

التصميم الخارجي

على الرغم من كونها سيارة مدمجة إلا أن جاجوار E-Pace استطاعت ان تحافظ على كافة جيناتها الإنجليزية حتى وسط هذا التصميم الصغير.

ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية كبيرة الحجم والتي تحمل شعار الفهد في المنتصف في إطار دائري، إضافة إلى المصد كبير الحجم الذي يضم المزيد من فتحات التهوية الكبيرة، وكذلك المصابيح ذات التصميم المميز والخطوط الحادة مع إضاءة الـ LED النهارية المميزة، وغطاء المحرك المدمج ذو الخطوط البارزة.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية الرياضية كبيرة الحجم مع الإضافات البلاستيكية التي تعزز من شخصية السيارة، والمرايا رياضية التصميم، وكذلك المساحات الزجاجية بتصميمها الأنيق وخط السقف الانسيابي، كل ذلك دون ان تضحى السيارة بالأبواب المريحة للوصول للمقصورة.

في الخلف يأتي الجناح العلوي المميز للشخصية الرياضية لـ E-Pace، إضافة إلى المصابيح الحادة ذات الحجم الرفيع وتمتد على جانبي الواجهة الخلفية، وكذلك المصد الرياضي البارز مع فتحات طرد العادم الكبيرة على الجانبين، ومشتت الهواء في المنتصف.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة تنطلق جاجوار E-Pace بفخامة غير مسبوقة في هذه الفئة، وبخاصة مع الخامات عالية الجودة حول المقصورة، وعجلة القيادة ثلاثية الأذرع المميزة مع لوحة العدادات التي تستعرض تصميمات مختلفة من خلال شاشة عالية الجودة يتغير ما عليها بحسب وضعية القيادة

الكونسول الوسطي كذلك يأتي بشاشة ذات حجم كبير تضم النظام المعلوماتي، إضافة إلى الأدوات الانيقة للتحكم في مكيف الهواء وعصا نقل السرعات ذات التصميم العصري، والحياكة البارزة حول المقصورة.

المحرك والأداء

تعمل جاجوار E-Pace بخيارين من المحركات كل منهم يوفر لها أداء متميز.

المحرك الأول رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 245 حصان وعزم 365 نيوتن.متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، ويمكنها الوصول لسرعة 100 كم/س خلال 7 ثوان، ولسرعة قصوى 230 كم/س.

المحرك الثاني يرتفع بالقوة إلى 296 حصان وعزم 400 نيوتن.متر، ليحسن زمن التسارع ليصل إلى 6.4 ثانية ولسرعة قصوى 243 كم/س.