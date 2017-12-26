” البيئة ” تسهم في ضبط 500 مخالف ضمن حملة وطن بلا مخالف

حمود العنزي(صدى):

أسهمت وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحملة الوطنية الشاملة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف)، في ضبط 497 مخالفا، في جميع مناطق المملكة، وذلك بمساندة الجهات الأمنية العاملين في القطاعات المتعلقة بنشاطات الوزارة خلال الفترة 22 / 2/ 1439هـ إلى2 /4 / 1439هـ.

وبينت الوزارة أن عدد المخالفين الذين جرى ضبطهم في منطقة الرياض 132 مخالفا وفي منطقة مكة المكرمة 17 مخالفا وفي منطقة المدينة المنورة 9 مخالفين، وفي منطقة القصيم 175 مخالفا، وفي منطقة عسير 7 مخالفين، وفي منطقة حائل 49 مخالفا، وفي منطقة تبوك 66 مخالفا، وفي منطقة الحدود الشمالية

3 مخالفين ، وفي منطقة جازان 39 مخالفا.

وتفاعلت البيئة مع الحملة وفق خطة عمل انطلقت بتكثيف التوعية الإعلامية من خلال موقع الوزارة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى شاشات الرقمية تحمل عبارات توعوية خاصة بالحملة ورسائل نصية للمشتركين وتضمين الفواتير شعار الحملة (وطن بلا مخالف)، موضحة أن الفرق الميدانية المخصصة أجرت 668 جولة على مواقع توزيع المياه والصيدليات البيطرية ومزارع ومشاتل زراعية ومناحل ومشاريع الدواجن ومواقع التشغيلية ومواقع بيع الأعلاف والمواشي والحطب ، بمشاركة الجهات الأمنية للتأكد من نظامية إقامة العاملين بها.