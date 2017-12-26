بالصور.. مصادرة 8 أطنان من الخضار والفاكهة بالأحساء

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة الأحساء اليوم الثلاثاء، من مصادرة ثمانية أطنان من الخضار والفواكه من الباعة الجائلين، وقامت بتسليمها لجمعية خيرية.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشئون البلدية والقروية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أمانة الأحساء تُصادر 8 أطنان خضار وفواكه من ( العمالة الجائلة ) أمام المساجد “.

وأضاف: “ وتسلمها للجمعية الخيرية للطعام ” إطعام ” ، نظرا لما يتسبب ذلك في إعاقة الحركة المرورية فضلاً عن التشويه البصري بالقرب من الجوامع والمساجد “.