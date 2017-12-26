بالصور.. مصادرة 8 أطنان من الخضار والفاكهة بالأحساء
تمكنت أمانة الأحساء اليوم الثلاثاء، من مصادرة ثمانية أطنان من الخضار والفواكه من الباعة الجائلين، وقامت بتسليمها لجمعية خيرية.
وقال الحساب الرسمي لوزارة الشئون البلدية والقروية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أمانة الأحساء تُصادر 8 أطنان خضار وفواكه من ( العمالة الجائلة ) أمام المساجد “.
وأضاف: “ وتسلمها للجمعية الخيرية للطعام ” إطعام ” ، نظرا لما يتسبب ذلك في إعاقة الحركة المرورية فضلاً عن التشويه البصري بالقرب من الجوامع والمساجد “.
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