طريقة استخدام علم الحشرات لاكتشاف الجرائم بدبي

أبوظبي(صدى):

استعانت شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعلم الحشرات الجنائي؛ لفك طلاسم الجرائم والإلمام بالأدلة، وذلك من خلال الاعتماد على السياق التطبيقي.

ويتم الامر عن طريق إعداد عينات حيوانية ضمن مجموعتين، إحداهما تعرضت لتغيرات المناخ والبيئة، والأخرى وضعت في بيئة داخلية.

ومن ثم يتم أخذ عينات للبقايا في فترات زمنية مختلفة، بهدف فهم كيفية وقوع الجريمة وملابساتها، وتحديد الزمن التقريبي لوقوع الوفاة أو الجريمة وفقا لطور حياة الحشرات.

من جانبه، صرَح مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة، أحمد المهيري، بأن الاستعانة بهذا العلم يمكن الخبراء من استنتاج معلومات مؤكدة ودقيقة حول مكان حدوث الوفاة أو الجريمة، وتحديد زمن الوفاة بالساعات والأيام والأشهر أيضا.