بالفيديو .. قدرات مصري خارق للطبيعة

القاهرة(صدى):

يمتلك مواطن مصري قدرات خارقة، يدعى حيدر أبو شديد، أو كما يلقبه الناس بـ ” شمشون العرب ” ، حيث يتمكن أبو شديد من أكل اللحوم والأسماك نيئة، ويلتهم الثعابين ويشرب سمها، ويبتلع الفحم الموقد، ويلتهم المعادن، وشفرات الحلاقة، ويتحمل تكسير صخور تزن مئات الكيلوغرامات فوق صدره، كما يتمكن من حمل سيارة بها أطنانا من البضائع فوق ساقه.

لذا يلجأ أهالي منطقة أبو شديد إليه في حل الخلافات ومساندتهم في أعمال الخير والصلح بين الناس، ورد المظالم لأصحابها.

وذكر أبو شديد إنه اكتشف قوته عندما كان عمره 16 عاما، وقد فحصه الأطباء وأكدوا له أن يتمتع بأسنان قوية ومتشعبة وقدرات خارقة، وأنه يمتلك جسدا وجلدا غير طبيعي.

وقال أن لديه ولدين هما : شمشون، وشديد، ويمتلكان قدرات خارقة مثله، وأكد شديد أنه عضو بإحدى هيئات التحكيم العرفية، وقد سافر إلى 11 دولة عربية وأجنبية حيث انبهر به الجميع.

وأشار أنه حصل على عروض للعمل في السينما، مختتما إنه يريد تقديم صورة مشرفة لرجال مصر .