صحة البيئة بأمانة الشمالية تغلق ٢١ محلا مخالفا خلال شهر ربيع الأول

خالد الضبيبي(صدى):

قامت إدارة صحة البيئة بـ 145 جولة تفتيشية وكشفت على 1114 محل ووجهت إنذارات بعدد 281 ومخالفات بعدد 47 مخالفة طبقت على المحلات وقامت بإغلاق عدد 21 محلاً .

حيث أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة عبد الرحمن الجديد الطرفاوي أن إجمالي الغرامات المتحصله بلغت 67.400 ريال كما أن الكميات المصادرة بلغت 423.6 كيلو مواد غذائية و مستحضرات سوائل 216.1 ليتر.

أما فيما يخص المواد الغذائية فقد تم اخذ (424) عينة المطابق منها للمواصفات عدد (405) عينة وغير مطابق عدد (19) عينة , وعدد عينات الماء المأخوذة (80) عينة جميعها مطابقة للمواصفات , وبلغ عدد العمال الذين تم إيقافهم عن العمل (116) عاملاً .