صحة البيئة بأمانة الشمالية تغلق ٢١ محلا مخالفا خلال شهر ربيع الأول
قامت إدارة صحة البيئة بـ 145 جولة تفتيشية وكشفت على 1114 محل ووجهت إنذارات بعدد 281 ومخالفات بعدد 47 مخالفة طبقت على المحلات وقامت بإغلاق عدد 21 محلاً .
حيث أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة عبد الرحمن الجديد الطرفاوي أن إجمالي الغرامات المتحصله بلغت 67.400 ريال كما أن الكميات المصادرة بلغت 423.6 كيلو مواد غذائية و مستحضرات سوائل 216.1 ليتر.
أما فيما يخص المواد الغذائية فقد تم اخذ (424) عينة المطابق منها للمواصفات عدد (405) عينة وغير مطابق عدد (19) عينة , وعدد عينات الماء المأخوذة (80) عينة جميعها مطابقة للمواصفات , وبلغ عدد العمال الذين تم إيقافهم عن العمل (116) عاملاً .
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