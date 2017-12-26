بالفيديو.. حليمة بولند تعلن عن مكافأة 10 آلاف دينار للاعبين في كأس العالم

متابعات(صدى):

أعلنت الإعلامية حليمة بولند خلال برنامجها الجديد ” خليجنا باقي ” عن تقديم هدايا ومكافئات لللاعبين في المنتخب الكويتي ممن يقوون المنتخب خلال كأس العالم .

وقالت حليمة خلال البرنامج ، ” اللاعب اللي بيقوي المنتخب له هدايا كاش و عينية من جميع الرعاة بالبرنامج بقيمة 10 آلاف دينار كويتي ” .