روتانا : مصروفات حفل تأهل الأخضر 4 ملايين ريال فقط

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أن تكلفة حفل المنتخب السعودي لكأس العالم لم تتجاوز أربعة ملايين ريال سعودي ونفت الشائعات المتداولة بأن مصاريف الاحتفال بلغت 200 مليون ريال.

وأوضحت أن هذا المبلغ تم صرفه في تجهيزات الحفل من استقبال وضيافة نخبة النجوم المتمثلة بالفنانين والرياضيين والفرق الفنية والوفود من إعلاميين وفنيين وشركات النقل التليفزيوني حرصا على ظهور هذا الحفل الوطني بأبهى صورة وبما يليق بهذه المناسبة .

وأكدت روتانا أن هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة وهدفها الترويج والتشكيك في اللحمة الوطنية السعودية الأصيلة.