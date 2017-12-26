مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 31.18 نقطة ليقفل عند مستوى 7177.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 187 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والجوف, والصادرات, والإعادة السعودية, وسدافكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الكيميائية، والأندلس، وجدوى ريت الحرمين، والجزيرة تكافل، والأسمنت السعودي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.77% و 1.94% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وكيمانول، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 158.23 نقطة ليقفل عند مستوى 3259.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 996 صفقة.