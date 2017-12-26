ولد الشيخ يزور عدن للبحث عن حل سياسي سلمي

فهمي محمد(صدى):

يستهل فريق سياسي من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، زيارته المرتقبة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قبل ذهابه إلى صنعاء.

وأوضحت مسئول أممي، أن الهدف من الزيارة هو التحضير لجولة جديدة من مشاورات السلام في حال برهنت الأطراف عن نية صادقة للتوصل إلى حل سياسي سلمي.

وكان مصدر في مكتب ولد الشيخ، قد أكد أن الطائرة الأممية للفريق السياسي لن تحط في صنعاء قبل أن يلتزم الحوثيون بتخفيف الإجراءات التعسفية التي يتخذونها ضد قيادات حزب المؤتمر الشعبي.