حماية المستهلك تمنح ختم ” المبادرة المميزة ” لـ بلدية الخبر

خالد الضبيبي(صدى):

قامت جمعية حماية المستهلك، بمنح بلدية محافظة خبر ختم المبادرة المميزة، نظرًا لجهودها المبذولة تجاه إلزام محلات بيع الأسماك، بإتباع الأنظمة المنصوصة.

وأمرت بلدية الخبر محلات بيع السمك بوضع لوحات توضح نوع وسعر كل صنف من أنواع الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام بما يكفل جميع حقوق المستهلك.

ونشرت جمعية حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي ” تويتر ” ، صورة تبرز وضع محلات السمك لوحات تحمل نوع وسعر المأكولات البحرية، دون حاجة المستهلك للاستفسار.