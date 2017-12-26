العلاج الطبيعي بمستشفى جازان يقيم ورشة عمل عن ” الجلطات الدماغية “

تركي السالم(صدى):

أقام قسم العلاج الطبيعي بمستشفى جازان العام بالتعاون مع إدارة التدريب والتعليم المستمر بالمستشفى ورشة عمل بعنوان ” الجلطات الدماغية ودور العلاج الطبيعي في علاجها ” بقاعة التدريب بالمستشفى.

قدم الورشة راشد علي عضو هيئة التدريس بقسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة جازان ‏بحضور مدير المستشفى سامي مجرشي والمدير الطبي بالمستشفى الدكتور قاسم علامي ومدير التأهيل الطبي بصحة جازان أخصائي أول حسن سرور وبين رئيس قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى الاخصائي حسين طروش أهمية هذه الورشة في زيادة الفائدة، مشيراً إلى أن عدد الحضور بلغ ٧٠ أخصائي وفني علاج طبيعي لافتاً إلى أنها معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 7 ساعات تعليم طبي مستمر.

