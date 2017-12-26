بالصور.. برنامج تدريبي على التحول الرقمي بـ ” تعليم عسير “

محمد بن طحيطح (صدى):

انطلقت مطلع الأسبوع الجاري بمركز التطوير المهني بخميس مشيط، الورش التدريبية لبرنامج التحول الرقمي، وذلك في إطار مشروع بوابة المستقبل الذي تنفذه الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير.

وأوضح مدير مشروع التعليم الإلكتروني الأستاذ أحمد الشهري، أن الورش تستهدف عدداً من الكوادر التعليمية في مدارس البنين والبنات والأقسام ذات العلاقة في خطوة تهدف إلى المساهمة في التحول إلى بيئة رقمية تفاعلية، وفق برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن القائمين على الورش هم المدرب ياسر صلاح من شركة كلاسيرا، وممثل شركة تطوير الأستاذ غسان برنجي، وممثل مبادرة التحول الرقمي الأستاذ أحمد الأحمري.

