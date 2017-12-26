  • الثلاثاء 26

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الاعتداء على ” ساهر ” للمرة الثانية بطريق ” مكة- الليث “

بالفيديو.. الاعتداء على ” ساهر ” للمرة الثانية بطريق ” مكة- الليث “

بالفيديو.. الاعتداء على ” ساهر ” للمرة الثانية بطريق ” مكة- الليث “
نايف السالم(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمجهولين أثناء العبث بإحدى صناديق ” ساهر ” في طريق الساحل القديم ” مكة- الليث “.

وأظهر الفيديو قيام مجهولون بالعبث بتلك الصناديث وطمسها ببويات واستكرات وانتزاع جهاز الرصد من إحدى الأجهزة.

يُذكر أن هذا الاعتداء الثاني لصناديق نظام ” ساهر ” المخصص لضبط وإدارة الحركة المرورية على طريق ” مكة- الليث ” ، حيث قام عدد من المجهولون منذ فترة لا تتجاوز الشهرين بالاعتداء على صناديق ” ساهر ” وتغيير اتجاه الكاميرات ببعضها في نفس الطريق.

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *