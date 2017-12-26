” النقد العربي ” : 15% خصم على التأمين لمن لم يتسبب في حوادث مرورية

عادل الحربي(صدى):

عقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي،وثيقة تعاون استراتيجية، مع العميد محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور؛ لتطوير أعمال التأمين على المركبات.

وتشمل الوثيقة عددا من الإجراءات لتطوير قطاع التأمين، على رأسها تعزيز السلامة المروية، ورفع السلوك المروري لأعلى المستويات، من خلال تطبيق إلزامية التأمين على المركبات.

ومددت مؤسسة النقد العربي، منح أصحاب القيادة الآمنة خصما يصل إلى 15% لفترة استثنائية أخرى لمدة 6 أشهر حتى نهاية 30 يونيو المقبل، لجميع طالبي التأمين ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب.