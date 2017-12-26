بالصور.. صينيون يعدون أكبر وليمة ساخنة لمحاربة الجو البارد

بكين(صدى):

أُعد عدد من طباخين صينيين أكبر وليمة ، بسبب الجو البارد في الصين، وسميت باسم ” الوعاء الساخن ” ، وبلغ وزنها نحو 3 أطنان، واستخدم فيها مائة نوع من المواد الغذائية.

يذكر أن وزن الحساء والتوابل لهذا ” الوعاء الساخن ” بلغ نحو 3 أطنان، وتم استخدام ما يقرب أو يعادل المائة نوع من المواد الغذائية الأخرى لإعداد هذا الحساء الجماعي مثل الدجاج المحلي ولحم الماعز والفطر الجبلي والخضراوات البرية “.