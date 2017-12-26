إغلاق 445 محلا مخالفا في بلدية بريمان الفرعية بجدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، إغلاق 445 محلًا مخالفًا للاشتراطات البلدية في بلدية بريمان الفرعية، ضمن حملاتها الرقابية لرصد مخالفات الصحة العامة ومنعها خلال الأشهر الماضية.

وأكد رئيس البلدية فيصل المالكي أن تم إغلاق 199 ورشة ومستودعًا لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط ووقوعها في مناطق غير مخصصة لهذه الأنشطة، بالإضافة إلى إغلاق 246 محلًا صحيًا مخالفًا.

وأوضح “المالكي” أن الإدارة العامة للنظافة والمرادم تمكنت من رفع 419 سيارة تالفة من إجمالي 471 سيارة تم التأشير بها، وذلك خلال عمليات رصد للسيارات التالفة والمتروكة من خلال اللجنة المشتركة من الأمانة والمرور والبحث الجنائي.