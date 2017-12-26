” BMW M3 ” تخطف الأنظار باللون الأخضر في معرض أبوظبي

عادل الحربي(صدى):

ظهرت هذه السيارة BMW M3 باللون الأخضر الذي يشبه لون الضفادع في معرض BMW أبوظبي موتورز الذي يعتبر أكبر معارض BMW في العالم وتم طلب هذه السيارة بصورة خاصة من دليل Individual الخاص بالشركة باللون الأخضر Verde Mantis اللامع مع لمسات داخلية بنفس اللون الأخضر في مقصورة السيارة.

وهذا اللون ظهر من قبل في سيارات مثل لامبورجيني جالاردو أو مرسيدس AMG GT R ولكنه ظهر اليوم على سيارة BMW التي لا يمكن أن تمر بدون ملاحظة مع تمتعها بعجلات كبيرة الحجم ألومنيوم وباقة أيروديناميكية بمظهر شديد الهجومية, وهذه السيارة تقدم في الولايات المتحدة بألوان مثل الابيض والفضي والرمادي والأسود والأزرق والبرتقالي والأصفر. كما تعرض BMW Individual بأربعة ألوان اضافية للسيارة كجزء من باقة الألوان المعتادة للسيارة .