سلطان بن سحيم: التجنيس في كل شيء خطر يهدد أبناء قطر

طلال الضوي(صدى):

أعرب الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الثلاثاء، عن استياؤه لانضمام لاعبين مجنسين إلى المنتخب القطري.

وقال ” بن سحيم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كنت أتمنى ان يكون من يمثل منتخبنا القطري هم من أبنائه وعوائله لأشجعه افهم ان يستعين الوطن بعالم او خبير في مجال معين ليخرج لنا بعده جيل قطري متعلم اما ان يصبح التجنيس في كل شئ فهذا هو الخطر الذي يهدد أبناء وطني “.

وتابع ” بن سحيم ” : ” ومع ذلك سأشجع قطر لأجل العلم والأرض والشعب فقط “.

ويلتقي المنتخب القطري، اليوم الثلاثاء، نظيره العراقي في إطار بطولة كأس الخليج ” خليجي 23 “.