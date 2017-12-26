سفارة المملكة بواشنطن تشيد بقرار عدم منح الإسرائيليين تأشيرات

حمود العنزي(صدى):

أشادت فاطمة باعشن، المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة في الولايات المتحدة، بقرار المملكة بعدم منح تأشيرات للاعبي الشطرنج الإسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج المقامة في الرياض.

وأكدت ” باعشن ” خلال تغريدة لها على تويتر، حفاظ المملكة على سياستها بهذا القرار، حيث أنها لا تمتلك أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتقام البطولة في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر بالعاصمة الرياض، برأسمال 2 مليون دولار، 1.5 منها تذهب لمنافسات الرجال، فيما يذهب نصف مليون دولار للمنافسات النسائية للبطولة ذاتها.