في ختام 2017.. عروض ” طيران ناس ” تبدأ من ريال واحد للتذكرة

علي العنزي(صدى):

قدم ” طيران ناس ” الناقل الوطني، عرضًا احتفالًا بختام العام الحالي، وذلك بتوفير رحلات داخلية تبدأ تذاكرها من ريال واحد، ورحلات دولية تبدأ من 199 ريال، مما يسهل على المواطنين السفر.

واتخد طيران ناس شعارًا لعروضة، باسم ” البرد اشتد.. وعروضنا أشد ” ، ليعلن فترة الحجز للعرض من 25 ديسمبر حتى نهاية العام الجاري, فيما تكون فترة السفر من 1 فبراير حتى 30 أبريل من عام 2018.

ويتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني flynas.com، ومركز الاتصال 920001234 على مدار الساعة، ومن خلال تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.

وكان ” طيران ناس ” قد قدم عروضًا هائلة للمسافرين خلال عام 2017، أبرزها التذاكر المجانية هدية لكل المسافرين على الرحلات الداخلية لطيران ناس في اليوم الوطني.