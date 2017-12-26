” البيئة ” و ” الدواء ” تحظران استيراد الجوافة المصرية مؤقتا

علي القحطاني(صدى):

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً استيراد ثمار الجوافة الطازجة من جمهورية مصر العربية بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان، أن الحظر جاء بناءً على نتائج الاختبارات لعينات الجوافة الواردة من جمهورية مصر العربية، حيث تبين تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً حسب المعايير الغذائية الدولية (CODOX).

وذلك بناءً على التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الخضار والفواكه المستوردة إلى الأسواق السعودية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية وعدم تجاوز بقايا المبيدات بها للحدود المسموحة.