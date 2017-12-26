وزير الداخلية يقدم تعازي خادم الحرمين الشريفين لأسرة الشهيد الجيراني
قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لأسرة الشيخ الشهيد محمد الجيراني بمحافظة القطيف.
يذكر أن الجهات الأمنية قد عثرت على جثة القاضي المختطف محمد الجيراني، مدفونة في بلدة العوامية بالمنطقة الشرقية.
الحجاج[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 42 دقيقة
جزاكم الله خيراً سيدي الوالدالكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي وزير الداخلية فهذا دأبكم يا سيدي الوالد الكريم بالوقوف مع أبناء الوطن المخلصين في حياتهم ومماتهم وماتقديم العزاء في الشهيد الشيخ الجيراني إلاشيء يسير من مكارم أخلاقكم الإسلامية وعروبتكم الأصيلة ..أطال الله عمركم وحفظكم