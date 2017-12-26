وزير الداخلية يقدم تعازي خادم الحرمين الشريفين لأسرة الشهيد الجيراني

خالد الضبيبي(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لأسرة الشيخ الشهيد محمد الجيراني بمحافظة القطيف.

يذكر أن الجهات الأمنية قد عثرت على جثة القاضي المختطف محمد الجيراني، مدفونة في بلدة العوامية بالمنطقة الشرقية.