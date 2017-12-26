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لأول مرة بعد 10 أشهر .. المملكة تحقق تضخم إيجابي

لأول مرة بعد 10 أشهر .. المملكة تحقق تضخم إيجابي
نايف السالم(صدى):

حققت المملكة في العام الجاري، نسبة تضخم إيجابية لأول مرة بعد 10 أشهر من الانكماش، بنسبة تصل لـ 0.1%، مقارنة بالعام الماضي.

و سجل معدل التضخم في يناير 2017 نسبة – 0.4 % ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و- 0.1 % فبراير الماضي، و- 0.4 % في شهر مارس الماضي، و- 0.6 %أبريل الماضي، و- 0.7 % في مايو الماضي، و- 0.4 % يونيو الماضي، و- 0.3 % في يوليو الماضي، و-0.1 في أغسطس الماضي، و-0.2 في أكتوبر.

ويشار إلى أن ” التضخم ” ، يعني معدل الارتفاع أو الانخفاض في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بين فترة زمنية وأخرى، وتعد سنة الأساس في التضخم في المملكة هي 2007.

 


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