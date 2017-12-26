بالفيديو.. تسليم جثة الرجل الثاني في مليشيا الحوثي للتحالف

فهمي محمد(صدى):

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول تسليم جثة الرجل الثاني في مليشيا الحوثي يوسف المداني، إلى السلطات السعودية في منفذ الوديعة الحمدودي بين البلدين.

وأظهر فيديو متداول من قبل الناشطين اليمنيين، لحظة تسليم المقاومة الشعبية في البيضاء جثة القيادي الثاني للحوثيين يوسف المداني، وسط مزاعم الحوثيين النافية رجوع الجثة إلى المداني قائله إنها لعنصر آخر من اتباعهم بدعى علي الشهاري، وذلك حفاظًا على الروح المعنوية لمقاتليهم.

ومن جانبها أكدت المقاومة اليمنية أن الجثة تعود للمداني، معززة قولها باعترافات سائقه الخاص الذي وقع في الأسر وهاتفه الشخصي الذي عثر عليه بحوزته، في حين لم تؤكد سلطات المملكة أي معلومات حول تسلم الجثة حتى الآن.

يُذكر أن ” المداني ” يأتي على رأس قيادة مليشيا الحوثي باعتباره الرجل الثاني بعد زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، وهو من أهم المطلوبين على قائمة المملكة التي رصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عنه.