جائزة هيا العساف تشعل التنافس بين دور ومساجد جدة

نايف السالم(صدى):

بالتعاون مع جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أطلقت مؤسسة آل إبراهيم الخيرية جائزة الكريمة هيا العساف للتميز في تعلم القرآن وتعليمه لتكريم المتميزات من الطالبات والمعلمات والدور والمساجد التابعة للجمعية بهدف تشجيعهن ودعمهن لتمثيل نماذج مجتمعية يحتذى بها.

وأوضحت مديرة مراكز الاشراف الأستاذة أمينة الرحيلي أن جائزة الكريمة هيا العساف والتي تقام للسنة الثالثة بعد نجاح دورتيها السابقة موجهة للمنظومة التعليمية النسائية التابعة لخيركم و تقام منافساتها بين 215 داراً ومسجداً ، و 2317 معلمة ، و 31560 طالبة.

هذا وستعلن لجنة التحكيم أسماء الفائزات في الجائزة والتي تبلغ جوائزها 375 ألف ريال منتصف شهر رجب القادم.