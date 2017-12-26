مركبة ملطخة بالدماء تكشف ملابسات طعن عشريني بنجران

راشد آل شريه(صدى):

تلقى مركز المشعلية ، مساء الأربعاء الماضي، بلاغ بوجود مركبة بها آثار دماء وطلقات نارية، بمنطقة نجران، مما قاد الشرطة للعثور على شاب عشريني تعرض لطعنة أودت بحياته.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه جرى إسعاف الشاب على الفور ولكنه فارق الحياة أثناء وصوله للمستشفى، وتم ضبط المتورطين، وهم أشخاص قاموا بالاعتداء عليه إثر خلاف سابق بينهم.

وأحيلت القضية، لفرع النيابة العامة بحكم الاختصاص، وتعمل شرطة المنطقة بكل قوة وحزم على ردع كل ما يهدد السلامة العامة.