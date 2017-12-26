3 طرق بسيطة للاستمتاع بأيام الشتاء

متابعات(صدى):

قالت أخصائية نفسية ، انه يعاني كثيرون من الشعور بالضيق والاكتئاب في فصل الشتاء، لا سيما مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وقلة عدد ساعات النهار، وسطوع الشمس خلال شهر كانون الأول، إذ يقدر عدد من الأطباء، إصابة ما يتراوح بين 1 إلي 2% من سكان نصف الكرة الشمالي بالاكتئاب الناتج عما يسمى بالاضطراب العاطفي الموسمي.

وفي محاولة لنساعدك على الشعور بالسعادة والبهجة خلال هذا الموسم المضطرب، نستعرض لك 3 نصائح نفسية :

1- اذهبي لنزهة في الصباح بعد شروق الشمس

سيري لـ 30 دقيقة على الأقل في الصباح الباكر، فهو بمثابة علاج سحري لأي شخص يشعر بالحزن في فصل الشتاء، وفقًا لنصيحة خبير علم النفس في جامعة فيرمونت كيلي روهان، الذي يدرس العلاح السلوكي المعرفي كحل للاكتئاب الموسمي، الذي يؤكد أن الحصول على ضوء طبيعي ومنعش خلال الساعات الأولى من الصباح يُحسن أداء ساعتك البيولوجية، فضلاً عن كونه وسيلة مُثلى للنشاط البدني، فوفقاً للخبير النفسي يمكن للجميع الاستفادة من الضوء خلال أشهر الشتاء الباردة.

2- ابقِي نشيطة والتزمي بجدولك اليومي

احرصي على التزامك بروتينك اليومي في الصالة الرياضية، فالظلام والبرودة في نهاية يوم عملك ليس مبررًا للتخلي عن تمارينك وتغيير جدول أنشطتك اليومية، لاسيما مع تأكيد الباحثين مراراً وتكراراً على أن ممارسة الرياضة تعد الترياق الطبيعي للاكتئاب والقلق في أيّ وقت من السنة.

3- التقِي بأصدقائك

تغلبي على هذه الشعور الأكثر قتامة وكآبة في الشتاء، باستمرار التواصل مع الناس والخروج مع أصدقائك. فالسويديّون، على سبيل المثال، يقضون أيامهم المظلمة على مدار 24 ساعة من خلال الاحتفال بتقاليدهم السنوية الشتوية المعروفة باسم ” ميس ” المتمثلة في الحصول على الدفء، والاسترخاء مع الأصدقاء، وتناول الطعام اللذيذ.