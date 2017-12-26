من رئاسة إسرائيل إلى حاكم قطر.. ” الردع السعودي ” يواصل كشف عزمي بشارة

تركي الخالدي(صدى):

واصل حساب الردع السعودي على موقع ” تويتر ” ، فضح النظام القطري، حيث نشر مقطع فيديو لإعلان المستشار الإعلامي لحاكم قطر عزمي بشارة، ترشحه لرئاسة دولة إسرائيل المزعومة عام 1999.

وأظهر المقطع، تغطية فضائية الجزيرة القطري لمؤتمر صحفي لـ ” بشارة ” يعلن فيه ترشحه للرئاسة، باعتباره عضو بالكنيست الإسرائيلي حتى الوقت الحالي.

وعلَق الحساب على مقطع الفيديو، قائلًا:” الإسرائيلي عزمي بشارة من عضو الكنيست الإسرائيلي إلى مرشح لرئاسة دولة اسرائيل إلى الحاكم الفعلي لدويلة قطر المحتلة “.