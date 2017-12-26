من رئاسة إسرائيل إلى حاكم قطر.. ” الردع السعودي ” يواصل كشف عزمي بشارة
واصل حساب الردع السعودي على موقع ” تويتر ” ، فضح النظام القطري، حيث نشر مقطع فيديو لإعلان المستشار الإعلامي لحاكم قطر عزمي بشارة، ترشحه لرئاسة دولة إسرائيل المزعومة عام 1999.
وأظهر المقطع، تغطية فضائية الجزيرة القطري لمؤتمر صحفي لـ ” بشارة ” يعلن فيه ترشحه للرئاسة، باعتباره عضو بالكنيست الإسرائيلي حتى الوقت الحالي.
وعلَق الحساب على مقطع الفيديو، قائلًا:” الإسرائيلي عزمي بشارة من عضو الكنيست الإسرائيلي إلى مرشح لرئاسة دولة اسرائيل إلى الحاكم الفعلي لدويلة قطر المحتلة “.
الإسرائيلي #عزمي_بشارة من عضو #الكنيست_الإسرائيلي إلى مرشح لرئاسة #دولة_اسرائيل إلى الحاكم الفعلي لدويلة #ٌقطر_المحتلة!
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– شاهد ترشح حاكم #دويلة_قطر الإسرائيلي #عزمي_بشارة لرئاسة الوزراء في إسرائيل عام 1999م و تعطية خاصة له من قناة الصهاينة #الجزيرة التابعة لـ #النظام_القطري!! pic.twitter.com/oqXxkedFI5
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) December 26, 2017
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5916 ] نشر منذ 1 ساعة
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5916 ] نشر منذ 1 ساعة
” يواصل كشف جزمه بشارة فلسطيزي لا ترجون من وراه خير غير الغدر والخيانه باعوا بلدهم وتحالفوا مع إسرائيل والرئيس الفلسطيزي وصل للسعوديه على ريحة الميزانيه يشحذ وانا أقوله مفيش مصاري عدنا
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1901 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتنجسوا الصحيفة بأسماء الحثالة هولاء
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40638 ] نشر منذ 39 دقيقة
انا اشهد انهم حثالة الخلق ,,
,, قبح الله وجوههم في الدنيا والآخره ,,