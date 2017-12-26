آخرها إعلان الميزانية.. أهم القفزات الاقتصادية للمملكة خلال عام 2017

نايف السالم(صدى):

عام وراء عام وتشهد المملكة قرارات ومشاريع وأحداث اقتصادية، وزيارات تاريخية مهمة ومؤثرة، ليمر العام بحفاوة، وتستكمل القيادة من بعده مسيرتها الاقتصادية؛ لتبدأ عهدا جديدا من الانتصارات؛ تحقيقا لرؤيتها 2030، وإلينا أهم القفزات الاقتصادية لعام 2017.

مدينة ” القدية ” الثقافية والرياضية والترفيهية

أطلق المشروع في 8 إبريل الماضي في مدينة الرياض، كأكبر مشروع يقدم خدمات ترفيهية، وثقافية، وتوفر بيئات مثالية للمغامرات المائية والبرية، بالإضافة للألعاب والمسابقات.

مشروع البحر الأحمر السياحي

دُشن المشروع أول أغسطس الماضي، على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالا في العالم؛ لتطوير منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.

مدينة المستقبل ” نيوم ”

أعلن سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، عن نموذج عالمي يجمع بين كل ما هو أفضل في الحياة، ليركز على 9 قطاعات استثمارية أهمها الطاقة والمياة والتقنيات الحيوية وهو ما توافر في المشروع.

شركات وصناديق استثمارية

أسس صندوق الاستثمارات العامة عدة شركات وصناديق، على رأسها صندوق الصناديق برأسمال 4 مليارات ريال، وشركتى ” رؤى الحرم المكي ” ، و “رؤى المدينة ” ؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين والزوار، و الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري؛ لضخ 75 مليار ريال لقطاع الإسكان خلال 5 سنوات.

الضريبة الانتقائية

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تطبيق الضريبة بشكل موحد مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتفرض على السلع كالسجائر والتبغ والمشروبات الغازية؛ للحد من آثارها الضارة.

ضريبة القيمة المضافة

صدق مجلس الوزراء على قرار ضريبة القيمة المضافة، والمقرر تطبيقها مطلع العام المقبل؛ لتفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات وعلى الخدمات.

حساب المواطن

دشن مجلس الوزراء البرنامج برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم إيداع أول دفعة للمستحقين في 21 ديسمبر الجاري.

التعريفة الجديدة للكهرباء

أعلنت التعريفة الجديدة للكهرباء أواخر العام الجاري، ليتم تنفيذها اعتبارا من مطلع العام المقبل، لتشمل كل فئات الاستهلاك عدا فئة الاستهلاك الحكومي، والصناعي.

أمر ملكي بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 ريال

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ساميا بتحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال.

إعلان الميزانية

اختتمت المملكة العام بإعلان ميزانيتها في 19 ديسمبر كأكبر ميزانية للإنفاق في تاريخ المملكة، لتبلغ المصروفات 978 مليار ريال، مقابل إيرادات 783 مليارا.

