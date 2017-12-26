بالصور.. انطلاق ” بورشه كايين تربو 2018 ” متعددة المهام الرياضية

عادل الحربي(صدى):

تعد بورشه كايين واحدة من أهم السيارات في قطاع السيارات متعددة المهام الرياضية، ويأتي الجيل الثالث منها ليعزز الأداء ويرتقي بالسيارة إلى مرحلة تنافسية جديدة، حيث تتخلى السيارة عن هذا البدن المرتفع لتعوضه بالمزيد من الأداء الرياضي والثبات، وكأنها تستمد المزيد من الرياضية من جذورها.

التصميم الخارجي

يأتي الجيل الجديد من بورشه كايين ليعزز مستوى الهجومية والرياضية في التصميم الخارجي للسيارة ليميز هذا الجيل الثالث.

ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية الجديدة ذات الفتحات الأكبر حجما، مع الإضاءة النهارية الـ LED وكذلك المصابيح الأيقونية لبورشه والتي تضم اضاءة رباعية مميزة في المنتصف، وبالطبع المزيد من التفاصيل الداخلية، إضافة إلى غطاء المحرك ذو الخطوط البارزة والتصميم المرتفع من المنتصف ليعبر عن قوة السيارة.

على الجانبين تأتي أقواس العجلات المنتفخة التي تضم العجلات المعدنية الجديدة ذات التصميم القوي والتي تحمي خلفها المكابح الرياضية كبيرة الحجم، مع المكابس الكبيرة الملونة باللون الأصفر، والمرايا الجانبية الانسيابية الجديدة، إضافة إلى خط السقف المنخفض الذي يعزز شخصية السيارة الرياضية.

في الخلف تأتي كايين بالجناح الرياضي العلوي الذي يعزز من ارتكازية السيارة، إضافة إلى الإضاءة الجديدة العاملة بالـ LED والتي تمتد على جانبي السيارة وتحمل كلمة بورشه في المنتصف واسفلها كلمة اسم كايين. كذلك يأتي المصد كبير الحجم ذو الخطوط الرياضية الهجومية مع مشتت الهواء الخلفي وفتحات طرد العادم الرباعية على الجانبين بحجم كبير.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة تحافظ كايين على التصميم الرياضي مع المزيد من التطوير الذي يجعل السيارة أكثر عصرية، كالشاشة الجديدة في الكونسول الوسطي التي تضم النظام المعلوماتي المتطور، والأزرار حول عصا نقل السرعات التي أصبحت تعمل باللمس.

كذلك تأتي عجلة القيادة ثلاثية الأذرع الرياضية، مع لوحة العدادات المميزة لبورشه والمؤشرات حمراء اللون كبيرة الحجم التي تشجعك على الانطلاق، ومعهم الساعة اعلى منتصف لوحة القيادة التي تحسب لك الأزمنة خلال الانطلاق على الحلبات.

المحرك والأداء

تأتي بورشه كايين بعدة طرازات تقدم جميعها أداء رياضي متميز للسيارة، إلا أن طراز تربو الأكثر قوة يقدم التجربة الأكثر تميزا من بينهم.

فكايين تربو تتوفر بمحرك V8 سعة 4 لترات ذو شحن توربيني بقوة 550 حصان وعزم 770 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يدفع بالعجلات الأربعة، لتصل السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 4.1 ثانية، ولسرعة قصوى 265 كم/س.